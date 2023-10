Z mysu Canaveral odstartovala mise Psyche, prozkoumá kovovou planetku

Z floridského mysu Canaveral dnes odstartovala mise Psyche, kterou vypravila NASA. Za cíl si v první podobné misi klade prozkoumat vzdálenou, na kovy bohatou stejnojmennou planetku, která obíhá okolo Slunce mezi Marsem a Jupiterem.

Feel the noize! Ain't nothin' but a good time. All aboard the #MissionToPsyche! Next stop: A metal world. 🤘 pic.twitter.com/fUDbHrXHDC

— NASA (@NASA) October 13, 2023