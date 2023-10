Hladík: Česko je lídrem ve využívání prostředků z Modernizačního fondu

Česko je jednou ze zemí, které se velmi dobře daří používat peníze z Modernizačního fondu. Po dnešním jednání s členem Evropské komise pro opatření v oblasti klimatu Wopkem Hoekstrou to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Hoekstra s Hladíkem se zabývali i blížící se konferencí OSN o klimatu COP28, ke které bude Evropská unie přijímat svou pozici v pondělí 16. října na zasedání Rady pro životní prostředí (ENVI). Řešili i Klimaticko-energetický plán, který má Česko odeslat k projednání Evropské komisi, vláda ho bude podle Hladíka projednávat příští středu.

Modernizační fond zřídila EK, má přispět k rychlejšímu odklonu od spalování uhlí a ke snížení emisí skleníkových plynů. Jde o finance z výnosů z prodeje emisních povolenek. Právě z tohoto zdroje čerpají peníze dotace na podporu energetické nezávislosti budov, jako je například Nová zelená úsporám, ale i další projekty. Z fondu jsou podporovány i podniky, obce a města.

„Chci zdůraznit, že změna klimatu, dekarbonizace a všechna opatření, která s tím souvisí, musí být sociální, sociálně citlivá, jinak nebude vůbec. Právě sociální citlivost jednotlivých programů je naprosto zásadní jak pro Evropskou komisi, tak pro vládu ČR,“ řekl Hladík. Kromě záležitostí dekarbonizace jsou podle Hladíka potřebné také adaptace na klimatickou změnu a na změny, které přináší.

„Čeká nás diskuse o tom, s čím pojede EU na COP28 do Dubaje. Musím říct, že Česká republika podporuje to, aby to nejzásadnější, tedy absolutní množství emisí, které jako celý svět vypouštíme do ovzduší, tak jsme zlomily. Absolutní množství aby nám přestalo růst, ale začalo nám klesat, a nejpozději bychom tak měli učinit v roce 2025,“ řekl Hladík. (ČTK)