Akademický senát UK jednal o kauze kněze Petráčka

O situaci na Katolické teologické fakultě dnes jednal Akademický senát Univerzity Karlovy. Na fakultě byl zahájen vnitřní audit, který má prověřit okolnosti ohledně propuštění kněze Tomáše Petráčka.

Podle slov rektorky univerzity Mileny Králíčkové probíhá několik procesů, které by celou kauzu kolem propuštění kněze Tomáše Petráčka z fakulty měly vyjasnit. Rektorka doufá, že bude kontrola dokončena do dvou měsíců.

„V průběhu posledních měsíců jsem se setkala s děkanem i proděkanem Katolické teologické fakulty a vyjádřila jsem určité pochybnosti nad postupem, který byl zvolen směrem ke dvěma akademikům – panu Petráčkovi a Čechurovi. A zároveň i nespokojenost v komunikaci vedení fakulty směrem k doktorandům. Na základě toho jsme se rozhodli uskutečnit vnitřní kontrolu, která už byla zahájena. Obsahuje devět bodů, které budeme analyzovat,‘‘ řekla na dnešním zasedání rektorka.

Obsah všech bodů probíhajícího auditu neřekla. Zmínila jen, že se to týká více oblastí, například pracovněprávní a ekonomické.

Vedle auditu probíhá i prošetřování ze strany Rady pro vnitřní hodnocení, jestli jsou zajištěny standardy naplňování kvality studijních programů UK. Rektorát se bude také zabývat řadou podání, která byla v této souvislosti směřována ombudsmance univerzity.

„Momentálně probíhá několik procesů, které potřebují určitý čas a pevně věřím, pokud s námi vedení fakulty bude spolupracovat, že kontrola bude dokončena dříve než za dva měsíce,‘‘ dodala Králíčková.

Proděkan fakulty Jakub Jinek řekl, že všechny tyto procesy vítají a že z jejich strany může rektorát očekávat plnou součinnost. „Co se týče těch dvou problematických postupů, které zmínila paní rektorka, tak v otázce doktorandů jsme už několikrát deklarovali, že ten postup nebyl úplně citlivý, a taky jsme se za něj omluvili,‘‘ sdělil Jinek.

„U pochybností pracovněprávních měl možná námi zvolený postup dílčí procedurální vadu, ale pracovněprávní otázka byla podle nás řešena správně,‘‘ dodal k okolnostem propuštění církevního historika a kněze Tomáše Petráčka z fakulty.

Na slova proděkana reagoval i sám Tomáš Petráček. „Mně přijde skandální, že proděkan fakulty UK veřejně zesměšňuje a shazuje doktorandy vlastní fakulty. To je něco bezprecedentního a nemělo by to být zvykem. Typ omluvy, které se jim dostalo, není skutečná omluva. Jednání ze strany vedení je dalece za hranou toho, co by mělo být standardní,‘‘ řekl Petráček.

Petráčka propustila fakulta v srpnu letošního roku. Děkan Novotný tento krok odůvodnil tím, že fakulta musí šetřit. Petráček však tvrdí, že musel skončit kvůli tlaku některých představitelů církve i osobním antipatiím ze strany děkana Novotného. Ten to odmítá.

Petráček na fakultě především školil studenty v rámci doktorandského studia. Ti dostali z fakulty zprávu, že Petráček končí ze „závažných důvodů‘‘ a že buď mohou ukončit své studium, nebo jim fakulta navrhne nového školitele. Tento postup vyvolal vlnu kritiky.