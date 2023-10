Ostrava zprovoznila portál s daty o městě, vytvoření stálo zhruba 740 000 Kč

Město Ostrava spustilo nový datový portál, kde zájemci najdou různá data o městě. Zpracována jsou do interaktivních map, vizualizací, tabulek a dalších formátů. Prozatím je možné získat data o bezpečnosti, obyvatelstvu, vzdělávání a sportu.

Novinářům to dnes řekla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová (Piráti). Systém vznikal zhruba rok, vytvoření vyšlo na zhruba 740 000 korun. Obdobné datové portály provozuje podle náměstkyně například Praha nebo Brno.

„Město chce transparentně informovat nejenom své občany, ale každého, kdo se zajímá o to, co se ve městě děje. Proto jsme se rozhodli vytvořit datový portál, kde přehledně kdokoliv najde veškeré možné informace o městě, ať jsou to například volné kapacity školek nebo škol, případně lékárny v okolí, sportoviště a jejich otvírací hodiny, nebo zajímavé informace třeba o počtu zásahů městské policie na daném území. Data jsou dostupná jak za celé město, tak jednotlivé obvody. Kromě dashboardů a grafů, které mohou uživatelé vidět přímo na svém monitoru, si mohou data také stáhnout,“ uvedla Hoffmannová.

Data pochází z různých zdrojů. Jde například o statistiky magistrátu, městské policie, hasičů, katastrální data a další. Údaje se aktualizují většinou jednou měsíčně nebo ročně s ohledem na jejich aktualizaci u jednotlivých organizací. „Začali jsme se čtyřmi základními oblastmi, ale máme v plánu, jak nám to kapacity a čas dovolí, rozšiřovat portál dále,“ řekla Hoffmannová. Půjde třeba o dopravní statistiky či data divadel.

Pomocí ikon v grafech lze odskočit na takzvané dashboardy, kde lze najít interaktivní mapy a další podrobnosti. Dashboard ukazuje vedle sebe grafy, tabulky nebo mapy, které popisují situaci z různých úhlů pohledu a v detailu. Jednotlivé vizuály lze filtrovat podle městských obvodů nebo času.

V sekci vzdělávání lze najít například informace o absolventech vysokých škol nebo data a mateřských, základních a středních školách. Kategorie sport nabízí mimo jiné informace o návštěvnosti bazénů nebo dotacích do sportu. U obyvatelstva lze dohledat například informace o počtech sňatků a rozvodů nebo demografické struktuře a v sekci bezpečnost třeba statistiku výjezdů záchranářů nebo údaje o přestupcích a trestných činech ve městě. (ČTK)