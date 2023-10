Babiš se omluvil Kalouskovi

Předseda ANO Andrej Babiš se ve Sněmovně omluvil exministru Miroslavu Kalouskovi (TOP 09). „Omlouvám se panu Miroslavu Kalouskovi za slova vyřčená při zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 11.7 2018, že rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky,“ řekl Babiš.

Andrej Babiš. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Omluvu mu nařídil v polovině září Nejvyšší soud.

„Mrzí mě, že jste promarnil pět let, kdy jste mohl tato slova říct z vlastního rozhodnutí,“ reagoval na omluvu Kalousek na síti X. „V takovém případě bych ochotně odpověděl, že Vaši omluvu s radostí přijímám a věc by byla vyřízená. Za této situace mohu pouze vzít na vědomí, že jste splnil svou povinnost uloženou Vám soudem. Veřejnost by pak měla vzít na vědomí, že Vaše výroky nejsou věrohodné,“ napsal.