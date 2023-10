Záchranka: dostali jsme od Bulovky e-mail, že pacienty v kritickém stavu nepřijímají

Pražská Fakultní nemocnice Bulovka zavřela dnes až do odvolání urgentní příjem. Pacienty, kteří jsou v ohrožení života, záchranáři vozí do jiných nemocnic. Deníku N to potvrdila mluvčí pražských záchranářů. Nemocnice oddělení uzavřela kvůli personální krizi na ARO.