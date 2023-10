Pražská Fakultní nemocnice Bulovka zavřela až do odvolání urgentní příjem

Pražská Fakultní nemocnice Bulovka zavřela dnes až do odvolání urgentní příjem. Pacienty, kteří jsou v ohrožení života, záchranáři vozí do jiných nemocnic. Deníku N to potvrdila mluvčí pražských záchranářů. Nemocnice oddělení uzavřela kvůli personální krizi na ARO.

Nemocnice Na Bulovce. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

„Směřování standardních pacientů mimo ohrožení života na běžná oddělení se nemění, nicméně směřování pacientů v ohrožení života na urgentní příjem Bulovky v tuto chvíli možné není. Tito pacienti jsou avizování záchranné službě dopředu, takže mohou být rovnou převezeni například do vinohradské nemocnice, FN Motol nebo VFN,“ upřesnila mluvčí Jana Poštová.

Nemocnice na Bulovce přijme podle mluvčí řádově jednotky takových pacientů denně.

