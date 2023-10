Přesun českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma by chtěl premiér Fiala provést v řádu měsíců. Má to za důležitý symbolický krok.

„Budeme to mít na agendě a já se budu snažit, abychom ty kroky zahájili co nejrychleji. Myslím, že se musí zohlednit i bezpečnostní rizika, nesmíme nikoho překvapit. Teď je ale situace taková, že bychom to měli urychlit, abychom Izrael podpořili,“ řekl Fiala. (ČTK, red.)