„Stojím tu před vámi také jako Žid,“ řekl Blinken v osobním proslovu Netanjahuovi

Ministr zahraničí USA Antony Blinken pojede zítra do Jordánska, kde se setká s palestinským lídrem Mahmudem Abbásem. Dnes při návštěvě Izraele řekl v nebývale osobním proslovu premiéru Netanjahuovi, že před ním nestojí jen jako zástupce USA, ale také jako Žid.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken je židovského původu a pochází z rodiny, která prchala před nacisty. „Tomu, co se stalo, rozumím na osobní úrovni,“ řekl v Izraeli. Foto: Henry Romero, Reuters

„Jsem rád že můžu být znovu v Izraeli. Stojím tu před vámi nejen jako zástupce USA, ale celého světa. Dovolte mi ale, abych vám nejdřív řekl něco osobního. Stojím tu před vámi také jako Žid,“ začal vyprávět Blinken osobní příběh své rodiny.

„Můj dědeček utekl před pogromem z Ruska. Můj nevlastní otec přežil koncentrační tábory Auschwitz, Dachau a další. Tomu, co se stalo, rozumím na osobní úrovni. Přicházím k vám také jako manžel a otec malých dětí. Nedokážu se dívat na snímky zavražděných izraelských dětí a nemyslet na ty svoje.“

Ve své nebývale osobní řeči také vyzdvihl statečnost Izraelců, kterou projevili při útoku Hamásu.

„Byl to další z bezpočetných útoků Hamásu v řadě brutálních činů, které přinášejí vzpomínky na ty nejhorší činy ISIS. Tak jako jsme zhrozeni zvrhlostí Hamásu, jsme také v úžasu nad statečností izraelských občanů. Děda, který vyzbrojen jen jednou pistolí, jede zachránit svoje děti a vnoučata. Matka, která zemřela, když svým tělem přikryla tělo svého šestnáctiletého syna a dala mu svým tělem život podruhé. Hluboká solidarita, se kterou lidé na severu otevírají dveře do svých domovů těm z jihu země.“

Premiéru Benjaminu Netanjahuovi, který při jeho slovech stál vedle něj, přislíbil rozsáhlou podporu. „Vy to možná zvládnete sami, ale dokud existuje Amerika, nikdy na to sami nebudete, vždycky budeme na vaší straně. Tohle vám vzkazuje Joe Biden od první chvíle a my s ním.“ (CNN, Reuters)