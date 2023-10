Japonská vláda chce požádat o úřední rozpuštění Církve sjednocení

Japonská vláda hodlá požádat o úřední rozpuštění Církve sjednocení, o jejíž roli ve společnosti se začalo v Japonsku intenzivně debatovat po loňské vraždě expremiéra Šinzóa Abeho. Dnes to podle agentury AFP ohlásil ministr kultury Masahito Morijama.

O žádosti by měl rozhodnout soud v Tokiu. Podle agentury Kjódó by úřední rozpuštění pro církev založenou v Jižní Koreji znamenalo odebrání některých výhod, například daňových. Stoupenci církve by však mohli v Japonsku dále působit.

Na bývalého premiéra Abeho loni v červenci vystřelil na předvolebním mítinku muž, který jej vinil z podpory Církve sjednocení. Abe svým zraněním následně podlehl. Náboženské organizaci střelec vyčítal špatnou finanční situaci své rodiny. Podle japonských médií totiž mužova matka darovala této církvi značné jmění.

Ministerstvo kultury by se mohlo na soud ohledně rozpuštění organizace obrátit ještě tento týden. O záležitosti nyní jedná panel vládních expertů, konečné slovo by měl mít soud v Tokiu. Japonský tisk připomíná, že soudy v minulosti nařídily úřední rozpuštění církevní organizace jen dvakrát. V jednom případě šlo o sektu Óm šinrikjó, která v roce 1995 spáchala útok nervovým plynem sarinem v tokijském metru.

Samotná církev tvrdí, že se ničeho špatného nedopouští. Někteří její bývalí členové ji však kritizují za to, že se obohacuje na úkor svých věřících, které představitelé církve údajně vyzývají k velkým peněžitým darům. Loni náboženská organizace uvedla, že v souvislosti s atentátem na Abeho zpřísní kontrolu darů, jež dostává od svých stoupenců.

Církev sjednocení založil v roce 1954 v Jižní Koreji reverend Sun Myung Moon, známá je mimo jiné pořádáním hromadných sňatkových obřadů. O deset let později přišla tato církev do Japonska a navázala úzké vztahy s řadou konzervativních zákonodárců na základě společných zájmů, jimiž byl například boj proti komunismu. Od 80. let 20. století čelila církev obviněním z problematického náboru členů v Japonsku. V poslední době si kvůli vazbám na církev kritiku vysloužila řada vysoce postavených japonských politiků. (ČTK)