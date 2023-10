Netanjahu: Izrael rozdrtí palestinské hnutí Hamás

Izrael zničí a rozdrtí palestinské hnutí Hamás, prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu na společném vystoupení s opozičním politikem Benny Gancem a ministrem obrany Joavem Galantem. Společně mají vytvořit nouzovou vládu pro období války.

Natanjahu dále prohlásil, že každý člen Hamásu je mrtvý muž. Počínání palestinského hnutí bylo podle něj horší než činy teroristické organizace Islámský stát.

Ganc ujistil, že partnerství povede k jasnému vítězství. „Je čas na mír a čas na válku, nyní je čas na válku,“ řekl. Galant označil útok Hamásu za nejhorší teroristický útok, jaký svět kdy viděl.

Vznik nouzové vlády v sobotu večer jako první nabídl vůdce opozice Jair Lapid. V nově vznikajícím kabinetu ale zatím není.

Podle požadavků Gance by měla nová vláda být pouze úzký kabinet, v němž zasedne on, Netanjahu a ministr obrany Galant. Bývalý šéf izraelské armády a člen Národní jednoty Gadi Eisenkot a ministr pro strategické záležitosti Ron Dermer mají působit jako pozorovatelé. (Times of Israel)