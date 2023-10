Rakouský armádní letoun určený k evakuaci z Izraele se porouchal

Rakouský armádní letoun určený k evakuaci rakouských občanů z Izraele měl poruchu a jiné vhodné stroje Vídeň k dispozici nemá. K evakuaci tak nakonec Rakousko muselo objednat sedadla v civilních charterových letech.

Původně měl dnes do Izraele pro Rakušany letět transportní letoun Hercules C-130 rakouské armády. Jde o největší, ale také o jedny z nejstarších letounů, které slouží v letectvu této vojensky neutrální země. Vláda začala pracovat na jejich plánovaném nahrazení.

Večer rakouské úřady oznámily, že první příslušný charterový let společnosti Israir s 83 Rakušany a 15 lidmi dalších národností na palubě se uskutečnil mezi Tel Avivem a kyperskou Larnakou. Další evakuační let prostřednictvím pronajatého letounu společnosti Austrian z Tel Avivu do Vídně je plánován na čtvrteční dopoledne.

„Černý den pro rakouskou armádu: Nedokázali jsme pomoci svým krajanům; navzdory profesionalitě našich vojáků, kteří se každý den flexibilně a angažovaně pokoušejí učinit nemožné možným,“ posteskl si na síti X mluvčí rakouského ministerstva obrany Michael Bauer.

Podle agentury Reuters incident vyvolal otázky, proč byla původně nutná evakuace s využitím vojenského letectva, když jsou k dispozici komerční lety, a zároveň se ukázala zchátralost rakouských ozbrojených sil. (ČTK)