Ministerstvo píše zákon, který zabrání pracovat třeba ve škole pachatelům násilí na dětech

Po měsících dohad se tento týden uhlazují neshody mezi ODS a větší částí Poslanecké sněmovny ohledně systému, který má od příštího roku zabránit tomu, aby sexuální delikventi pracovali s dětmi. „Na ministerstvo se tento návrh píše tak, aby zákon byl co nejdříve přijat,“ řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) Deníku N.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Ministerstvo spravedlnosti nyní začalo chystat zákon kvůli zavedení dětského certifikátu, což by byla trochu jiná verze výpisu rejstříku trestů, protože by se zaměřovala výhradně na záznamy sexuálních nebo jiných násilných skutků na dětech. Tímto dokumentem by se prokazovali zájemci o zaměstnání, například učitelé, vychovatelé, trenéři, vedoucí různých kroužků. „Na ministerstvo se tento návrh píše tak, aby zákon byl co nejdříve přijat. Mělo by se to schvalovat příští rok. Spěchá to, jde o závažné věci,“ řekl Blažek.

Počet sexuálních trestných činů na dětech totiž roste. Podle policie jich ročně přibývají stovky. A objevují se mezi nimi případy, kdy třeba mladík z Liberecka v minulosti znásilnil dítě a po odpykání trestu vedl spolek, kde znásilnil dalších sedm dětí.

Poslanci se ale nedokázali dohodnout na podobě ochrany, tak se v pondělí sešli na úřadu vlády, kde hledání nejlepšího řešení koordinovala zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Spory o to, zda se bude zákon vztahovat i na dříve odsouzené

ODS původně prosazovala, aby Česko znemožnilo pracovat těm, kterým soud dá v rámci ochranného opatření zákaz takové činnosti. A byli připravení upravit a zvětšit možnosti soudů takové zákazy například prodlužovat. Jenže s tímto řešením nesouhlasili třeba Piráti, Starostové, nebo opoziční hnutí ANO. Vadilo jim, že by se to dotklo pouze lidí, kteří byli za sexuální delikt na dítěti odsouzení potom, co změny vejdou v platnost. Poslancům jako Táťána Malá z ANO to přišlo nedostatečné, požadovali mnohem větší zásah i na pachatele, kteří takový skutek spáchali v minulosti třeba před deseti let, byli za to vězení a nyní už mohou mít na svobodě.

Nicméně zástupci ODS se podle Blažka obávali toho, že mohlo být protiústavní automaticky zapsat do certifikátu skutek na dětech někomu, kdo ho spáchal před lety a dále vedl řádný život. „Ďábel byl v detailech a byly spory o to, zda by se to mělo vztahovat i na odsouzené před účinností takzvaného certifikátu. Vyřešili jsme to tím, že každá osoba, která by tímto byla postižená, se může bránit u soudu, že do takového seznamu nepatří,“ řekl Blažek.

Blažek: Nesmí se to zastavit na hádkách o paragrafech

„Považovala jsem za zásadní, aby registr byl účinný i do minulosti,“ řekla Malá Deníku N s tím, že mají v plánu zavést dvě cesty, jak by se nějaké rizikové trestné činy daného člověka mohly propsat do zmíněného dětského certifikátu. „Zvláště závažné skutky jako například znásilnění nebo vražda dítěte by se do systému promítly automaticky. U méně závažných trestných činů by se to dělo formou ochranného opatření, o tom by rozhodoval soud,“ popsala Malá.

Nyní politikům ještě zbývá dohodnout se na to, jakých trestných činů na dětech se změna dotkne. Na tom se může debata opět zaseknout, protože Malá požaduje co největší počet skutků, kde jsou obětmi děti. Naopak Blažek hovoří v tomto smyslu opatrněji. „Musí se začít, ať projde kvalitní zákon třeba i s užším výčtem trestných činů, protože se to pak dá rozšířit. Ale hlavně se to nesmí zastavit na hádkách, zda tma bude zařazený ten či onen paragraf,“ poznamenal Blažek.