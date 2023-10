Někteří ministři se kloní k prodloužení kontrol na hranicích se Slovenskem

Někteří ministři se kloní k pokračování kontrol na hranicích se Slovenskem, záležet podle nich bude i na vývoji v okolních zemích, zejména v Polsku. Řekli to dnes novinářům při příchodu na jednání vlády, která by měla o případném prodloužení kontrol rozhodnout. Opatření aktuálně platí do pátku.

Česko zavedlo namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem od minulé středy hlavně kvůli tomu, že stejný krok oznámilo Polsko. Mají trvat nejméně deset dní, ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) minulý týden avizoval, že o dalším pokračování bude kabinet rozhodovat podle aktuální situace. Kontroly se vrátily po roce, loni je kvůli přílivu migrantů ČR zřídila koncem září a trvaly do začátku února.

„Podle toho, co jsme dostali za informace od ministra Víta Rakušana a jak se vyvíjí situace v Polsku a dalších zemích, tak asi ano, domnívám se, že bychom měli pokračovat v kontrolách,“ řekl vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Kabinet k tématu podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) přistupuje velice uvážlivě, je to citlivé s ohledem na schengenský prostor, míní. Pokud bude předložen vhodný návrh v rozsahu, který je nezbytně nutný, pak je připraven jej podpořit.

Také podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) je nutné se dívat na to, jakým způsobem se budou chovat ostatní země, především Polsko. „Pokud je také budou prodlužovat, je logické, abychom postupovali stejným způsobem,“ míní.

Jen o víkendu policie odhalila 112 běženců a zajistila 12 převaděčů. Počty zajištěných běženců jsou nyní ale stále výrazně nižší oproti loňskému podzimu, kdy vrcholila migrační vlna. Vláda tehdy kvůli rostoucímu počtu běženců zavedla dočasné kontroly na hranicích, kde policisté zpočátku zajistili i více než 100 migrantů denně. Počty se postupně snižovaly, kontroly skončily začátkem února. (ČTK)