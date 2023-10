Odsouzený Čermák, který se vyhýbá vězení, podal dovolání k Nejvyššímu soudu

Mezinárodně hledaný Tomáš Čermák podal dovolání k Nejvyššímu soudu kvůli trestu, který mu vyměřil soud za jeho výzvy k útoku na politiky. Je odsouzený za podněcování ke spáchání teroristického trestného činu,

Dovolání přišlo v pondělí na Krajský soud v Plzni, který Čermáka letos v březnu odsoudil. ČTK to potvrdila mluvčí soudu Jana Rubášová. Na dovolání na síti X upozornil Newsroom ČT24. Na Čermáka, který se vyhýbá nástupu do vězení, vydal soud před měsícem mezinárodní zatykač.

„Mohu potvrdit, že dovolání podané ze strany odsouzeného bylo podáno na Krajský soud,“ řekla bez dalších podrobností Rubášová. Krajský soud se podle ní bude nyní zabývat podaným dokumentem a bude zkoumat, zda má všechny obsahové náležitosti. Může například vyzvat podavatele k doplnění některých údajů. Pokud následně předseda senátu dospěje k závěru, že podání je formálně v pořádku, postoupí ho Nejvyššímu soudu.

Šestatřicetiletý Čermák z Holýšova na jižním Plzeňsku je prvním člověkem v Česku pravomocně odsouzeným do vězení za podporu a propagaci terorismu. Podle pravomocného verdiktu soudu si má odpykat 5,5 roku vězení za to, že v době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí vůči politikům. V živém vysílání na facebooku se vymezoval vůči novele pandemického zákona. Diváky půlhodinového videa vyzýval k aktivnímu odporu proti přijetí novely, k převzetí moci, k vypálení Senátu a k vymanění České republiky ze struktur EU a NATO. Za hlavní cíl násilí označil zejména senátory, poslance a členy vlády. Mimo jiné prohlásil „musíme těm dobytkům zatnout tipec“ a „vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky a zbavíme se jich jednou provždy“.

Kromě podpory a propagace terorismu byl Čermák spolu s Patrikem Tušlem odsouzen také za podněcování nenávisti k Ukrajincům a nepravomocně také za výtržnictví před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra. (ČTK)