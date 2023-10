Ruské juniorské národní týmy se nezapojí do kvalifikace o Euro

Ruští fotbalisté ani fotbalistky mladší 17 let se v říjnu nakonec nezapojí do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. UEFA na včerejším zasedání nenašla řešení, které by týmům umožnilo hrát.

UEFA na konci září navzdory pokračující ruské invazi na Ukrajinu rozhodla o návratu ruských mládežnických výběrů do svých soutěží a začala hledat způsob, jak ruské výběry zapojit do už rozlosovaných soutěží.

Ze včerejšího zasedání výkonného výboru UEFA ale bylo projednávání bodu nakonec staženo kvůli tomu, že se nenašlo „technické řešení“, jak ruské týmy do kvalifikace zařadit. Proti návratu ruských týmů se vyslovilo nejméně 12 z 55 členských federací UEFA. (AP, Eurofotbal)