Sněmovna dala šanci digitální podobě dokladů

Sněmovna v prvním čtení dala šanci vládní novele o digitálních dokladech. Podle ní by čeští občané mohli na úřadech prokazovat svou totožnost nejen podle papírových dokladů, ale i digitálních. Přechod na digitální doklady by byl dobrovolný a fyzické by byly zachované.

Před druhým čtením musí návrh projít sněmovním výborem pro veřejnou správu, na projednání má měsíc. Pokud by novela prošla, počáteční náklady by podle vládních odhadů byly půl miliardy, roční provoz pak 50 milionů. (ČTK)