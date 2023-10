Klimatická krize zhorší kvalitu piva

Vlivem klimatické krize se sníží kvalita piva a zvýší se jeho cena. Vyplývá to z výzkumu, který vedli čeští vědci, uveřejněném v časopise Nature. Proměna pivního trhu má nastat kvůli vlivu tepla na chmel, zásadní plodinu pro vaření piva.

Pokud se pěstitelé neadaptují na změnu, do roku 2050 se evropská produkce chmele propadne o 8 až 14 procent a obsah důležitých kyselin v chmelu klesne až o třetinu. To by znamenalo změnit recepty a zvyknout si na jinou chuť piva. (The Guardian)