Ministr zahraničí Jan Lipavský dnes navštívil Izrael. Setkal se tam se svým protějškem Eli Kohenem a prezidentem Jicchakem Herzogem. Lipavský (Piráti) je tak první představitel jakékoliv západní vlády, který zemi od útoku Hamásu navštívil.

Czech Foreign Minister @JanLipavsky in Israel. Foreign Minister Cohen met him with Adwa Adar, the 85-year-old granddaughter of Yaffe, who was kidnapped by Hamas to Gaza pic.twitter.com/25BvhzpaF0

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 10, 2023