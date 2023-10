Hamás pokračuje v raketových útocích na Izrael. Štáb americké televize ABC News zachytil sestřelení rakety izraelským systémem vzrušné obrany Iron Dome nad hlavami redaktora a kameramana. (ABC News)

Rockets burst above @ABC News' @mattgutmanABC and team as Israel's Iron Dome intercepts incoming strikes from Hamas, driving the crew to run for safety at a nearby shelter. https://t.co/KSSyF0Pb6l pic.twitter.com/db1zX017LN

— ABC News (@ABC) October 10, 2023