Piráti a STAN řešili vzájemné spory

Včera večer se sešli zástupci vedení hnutí STAN a Pirátů, aby řešili vzájemné spory. Ty se mezi těmito politickými partnery, kteří před dvěma lety jako koalice kandidovali do parlamentu, objevily krátce po vyhlášení výsledků voleb na podzim 2021.

Předseda STAN Vít Rakušan (vpravo) a šéf Pirátů Ivan Bartoš. Foto: ČTK

Poslanecká křesla tehdy poměrně překvapivě získali díky preferenčním hlasům zástupci Starostů, nakonec mají 33 zákonodárců. Piráti mají pouze 4 místa v dolní komoře. Dodnes jsou mnozí jejich členové včetně předsedy poslaneckého klubu Jakuba Michálka přesvědčeni, že se tak stalo, protože STAN vedl navzdory dohodě v koaliční smlouvě vlastní paralelní kampaň na podporu kroužkování (udělování preferenčních hlasů).

Michálek navíc před několika dny v České televizi prohlásil, že STAN „měl z černých peněz z dopravního podniku platit nelegálně kampaň, aby Piráty překroužkovali“. Starosty tyto výroky naštvaly a požádali proto o jednání s Piráty a o Michálkovu omluvu.

Předseda klubu na to ale reagoval další eskalací konfliktu minulý týden. Myšlenku ohledně propojení kauzy Dozimetr a přístupu STAN k placení kampaně zopakoval ještě jednou a publikoval ji v uzavřené části pirátského fóra. Napsal tam navíc, že by se STAN měl omluvit a peníze vrátit do státního rozpočtu. Tím STAN ještě více naštval.

„V rámci koaliční rady Pirátů a STAN hledáme odpovědi k důležitým otázkám, týkajících se současných i minulých kroků obou zúčastněných stran. Jsem rád, že se podařilo po delší době setkání na toto téma uspořádat,“ uvedl pouze k pondělnímu setkání předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Po dohodě nebudou schůzku blíže komentovat. „Na vládní úrovni i v řadě krajů a měst společně pracujeme na plnění závazků vůči našim voličům. Reálně odvedená práce pro občany je pro Piráty vždy number one,“ dodal Bartoš. Na dotaz Deníku N nebyl ani Michálek ani první místopředseda STAN Lukáš Vlček podrobnější. Předseda hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan na otázky neodpověděl.