Šéf unijní diplomacie Josep Borrell pozval na jednání šéfů diplomacií EU i ministry z Izraele a Palestiny. Šéfové diplomacií zemí EU se schází v reakci na sobotní útok ozbrojenců z hnutí Hamás na jih Izraele, který si vyžádal stovky mrtvých.

Borrell o tom informoval na sociální síti X.

Ministři by měli diskutovat o dalších krocích a rovněž o pomoci, kterou Evropská unie poskytuje Palestincům. Stala se za to terčem kritiky, peníze totiž směřují nejen k obyvatelům okupovaného Západního břehu Jordánu, ale i do Pásma Gazy, které kontroluje hnutí Hamás. Jsou určeny zejména na zdravotní péči, sociální služby či podporu nemocnic. Kritici tvrdí, že by mohly skončit v rukou teroristů, mezi které EU řadí právě i Hamás. Evropská komise ale vždy veškeré projekty bránila s tím, že příjemce pomoci důkladně prověřuje. „Evropská unie nefinancuje Hamás ani jeho teroristické aktivity přímo ani nepřímo,“ zdůraznil v pondělí v poledne mluvčí Evropské komise Eric Mamer.