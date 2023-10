Expert na Blízký východ: Kdo za útokem nestojí, proč neútočí Hizballáh a koho hodí přes palubu Saúdové

Co se stane, pokud Západ kvůli teroru Hamásu zastaví pomoc Palestincům a do Izraele se z Gazy vydají desetitisíce civilistů? Expert na Blízký východ Břetislav Tureček rozebírá okolnosti útoku a války, a to uvnitř Izraele i v zahraničí.

Český novinář, analytik a vysokoškolský pedagog Břetislav Tureček. Foto: archiv B. T.