Euro 2028 se odehraje v Británii a Irsku, o čtyři roky později v Itálii a Turecku

Fotbalové mistrovství Evropy v roce 2028 budou hostit Velká Británie s Irskem. Následující kontinentální šampionát v roce 2032 uspořádá Itálie společně s Tureckem. Výkonný výbor UEFA o tom rozhodl na zasedání ve švýcarském Nyonu.

Oznámení o pořadatelích bylo pouze formalitou, jelikož jiné země se o turnaje neucházely.

UEFA už předem upozornila, že účast domácího týmu na závěrečném turnaji je garantovaná pouze při společné kandidatuře nejvýše dvou zemí. Zatím není zřejmé, jak se toto pravidlo projeví v praxi, kdy pořadatelských zemí je pět (Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko a Irsko).

Anglie pořádala evropský šampionát v roce 1996. Před dvěma lety byly Londýn a Glasgow mezi pořadatelskými městy, kde se hrálo výroční Euro po 60 letech od prvního turnaje. Londýnské Wembley tehdy hostilo osm zápasů včetně finále. Za pět let by se mohlo hrát na dvou stadionech v Londýně, dále v Manchesteru, Newcastlu, Liverpoolu, Birminghamu, Glasgow, Cardiffu, Belfastu a Dublinu.

Turecko se původně rovněž ucházelo o Euro v roce 2028, zájem o něj měla i Itálie. Ta se ale už dříve rozhodla zaměřit na šampionát o čtyři roky později. V červenci zástupci obou zemí oznámili, že se o Euro 2032 budou ucházet společně. Z dvaceti nabízených stadionů vybere UEFA deset (pět v každé zemi) do tří let.

Itálie hostila Euro v letech 1968 a 1980, předloni byl jedním z dějišť šampionátu rovněž Řím. V Turecku se turnaj zatím nikdy nekonal, přestože se země ucházela o mistrovství 2008 (spolu s Řeckem), 2012, 2016 a 2024. UEFA akceptovala turecko-italský projekt navzdory pravidlu, že o spolupořadatelství se mohou ucházet jen fotbalové svazy sousedících zemí.

