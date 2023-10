Fiala: Do Uzbekistánu se prodala dvě letadla L-410

Arménie by do konce roku mohla uzavřít mírovou dohodu s Ázerbájdžánem, s nímž má spory o Náhorní Karabach. Agentuře TASS to dnes řekl arménský premiér Nikol Pašinjan, podle něhož Jerevan udělá vše pro dosažení mírového paktu.