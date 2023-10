Po sobotním útoku zemřelo v Izraeli přes 800 lidí

Šok a zuřivost v Izraeli připomínají emoce v USA po událostech z jedenáctého září 2001, píše v komentáři Gideon Rachman. „Ameriku to tehdy vyprovokovalo k demonstraci jednoty a síly. Vedlo to také k deset let trvající ‚válce proti terorismu‘. Izrael se možná vydává stejně nebezpečnou cestou.“