Aktuálně: BIS navrhla povýšit na generála exšéfa zpravodajských operací Špačka

Bezpečnostní informační služba (BIS) navrhla k povýšení do generálské hodnosti bývalého šéfa svých zpravodajských operací Petra Špačka. S odvoláním na dokument, který má k dispozici, to dnes napsal server Aktuálně.cz.

Bylo by to podle něj vůbec poprvé, kdy by se bývalý příslušník BIS stal generálem ve výslužbě. Vláda návrh posoudí ve středu společně s návrhy ministerstev a následně ho předloží prezidentu Petru Pavlovi, aby o jmenování rozhodl. Prezident v podzimním termínu jmenuje nové generály 28. října.

Návrh podal ředitel BIS Michal Koudelka, kterého Pavel do generálské hodnosti povýšil letos v květnu po letech odmítání od bývalého prezidenta Miloše Zemana. „Navrhuje se prezidentu republiky, aby u příležitosti státního svátku Dne české státnosti jmenoval Petra Špačka vzhledem k jeho vysokým profesním a osobním kvalitám a vzhledem k velmi dobrým výsledkům dosahovaným též jeho zásluhou Bezpečnostní informační službou do hodnosti brigádního generála,“ píše se podle Aktuálně.cz v návrhu.

Letos osmašedesátiletý Špaček byl 12 let nadřízeným Koudelky. Jako náměstek pro zpravodajské složky odpovídal za veškerou činnost služby směřující k získání poznatků, spadal pod něj i odbor kontrašpionáže. Na něm sloužil a později ho řídil právě Koudelka. Špačkovo působení v kontrarozvědce se uzavřelo v roce 2020, kdy v 65 letech odešel do penze. Skončil v hodnosti plukovníka.

Do kontrarozvědky Špaček vstoupil v lednu 1990, tehdy se jmenovala Úřad pro ochranu ústavy a demokracie Federálního ministerstva vnitra. Byl jedním z prvních, kdo se k první svobodné tajné službě s vnitřní působností přidal, píše server. Po dalších třech transformacích kontrarozvědky od roku 1994 sloužil už v BIS. V kontrarozvědce končil jako náměstek pro operativně-technické složky. (Aktuálně)