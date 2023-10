Společnost El Al posiluje lety, aby dopravila izraelské rezervisty zpět do vlasti

Izraelský národní letecký dopravce El Al posiluje lety do Izraele, aby se rezervisté mohli dostat zpět do vlasti a zapojit se do boje proti palestinskému radikálnímu hnutí Hamás. Řada zahraničních leteckých společností už dříve s ohledem na bezpečnostní situaci lety do Izraele pozastavila.

Kapacita mnoha letů z a do Izraele byla podle mluvčí El Al zaplněna. Žádné lety společnost podle ní nezrušila, naopak vypraví další. V této souvislosti podle Reuters mluvčí řekla, že El Al „dopraví naše chlapce domů ze všech koutů světa, aby se mohli zapojit do války“.

Izraelská armáda během posledních 48 hodin povolala do služby 300 000 rezervistů. Mluvčí ozbrojených sil Daniel Hagari v této souvislosti poznamenal, že Izrael dosud nikdy tolik rezervistů za tak krátkou dobu nemobilizoval.

V sobotu zahájený útok Hamásu je označován za nejvýznamnější narušení izraelské obrany od jomkipurské války v roce 1973. Bojovníci Hamásu zabili na 700 Izraelců a podle odhadů více než sto unesli do Pásma Gazy. Odvetné vzdušné údery Izraele si podle palestinských úřadů vyžádaly v Pásmu Gazy bezmála 500 mrtvých. Izraelská armáda dnes oznámila, že se jí podařilo obnovit kontrolu nad všemi izraelskými vesnicemi u hranice s Pásmem Gazy; palestinští teroristé se však patrně stále ještě na izraelském území nacházejí. (ČTK)