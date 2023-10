Umělec otevřel českou ambasádu na Tchaj-wanu

Umělec Pavel Jestřáb otevřel jako umělecký projekt velvyslanectví na Tchaj-wanu. Má podle něj představovat pohled do budoucnosti, ve které zvítězilo dobro. Česká republika má oficiálně s Tchaj-wanem obchodní styky, ale považuje jej za součást Číny.

„Ty nejjednodušší věci je třeba říkat nahlas, společně a jednohlasně. Tchaj-wan je nezávislá, demokratická země, kde se lidé chtějí samostatně rozhodovat a svobodně žít. Tak prosté to je. A vědí to všichni. Ti, co s tímto tvrzením souhlasí, a paradoxně také ti, co se tento status snaží zničit,“ řekl autor projektu.

Jestřáb na Tchaj-wanu působí dlouhodobě a jako student umění se tam zapojil do protestů proti Číně.

Ve svém umění se snaží propojit české národní a folklorní prvky s asijskými tradicemi. Lokalitu „ambasády“ nechce prozrazovat z bezpečnostních důvodů. (Pavel Jestřáb, ČTK)