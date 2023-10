Izraelská armáda pokračuje v útocích na cíle Hamásu v Pásmu Gazy

Izraelská armáda v noci na dnešek pokračuje v útocích na cíle radikálního hnutí Hamás v Pásmu Gazy, odkud o víkendu palestinští ozbrojenci napadli Izrael. Izraelská armáda uvedla, že se terčem jejích útoků v posledních hodinách stalo několik velitelských stanovišť Hamásu i budovy jeho představitelů.

Informuje o tom server listu Times of Israel. Server deníku The New York Times (NYT) zase napsal, že podle předběžných odhadů izraelského vysoce postaveného vojenského činitele drží Hamás nejméně 150 rukojmích.

Jeden z nedělních izraelských úderů, které přicházejí v odvetě za útoky, při nichž zemřelo přes 700 lidí, si podle agentury AP vyžádal životy 19 členů jedné palestinské rodiny.

OSN uvedla, že v Gaze, kde žije celkem 2,3 milionu lidí, zatím své domovy opustilo přes 123 000 z nich. Světová organizace také upozornila na to, že jediné elektrárně v pásmu, které je rozlohou výrazně menší než Praha, mohou během několika dní dojít zásoby paliva. Většinu elektřiny dosud Pásmo Gazy získávalo z Izraele, ten ale dodávky přerušil. (ČTK, Times of Israel)