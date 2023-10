Při ruském útoku na Cherson bylo zraněno dvanáct lidí, včetně několikaměsíčního dítěte

Bývalý polský prezident Lech Walesa v rozhovoru s Deníkem N vzkazuje světu, že by válku na Ukrajině uměl vyřešit. Sedl by si k jednomu stolu s Vladimirem Putinem a promluvil by si s ním jako chlap s chlapem. Zopakoval by tak prý svůj postup při jednáních s bývalým ruským prezidentem Borisem Jelcinem o odchodu ruských vojsk z Polska.