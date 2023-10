Erdogan: Mír umožní pouze vznik samostatného palestinského státu

Svět je v šoku a přemýšlí, kdo pomohl Hamásu s útokem na Izrael. Spekuluje se o Íránu, ale také o ruské stopě. Podle experta na Blízký východ Josefa Krause někdo Hamás podpořit musel, protože „sám by takový útok nemohl provést jen s tím, co má standardně k dispozici a co si sám vyrobí“. Dovoz zbraní a finanční podpora ze zahraničí jsou podle něj jisté.