Bez váhání stříleli na domy i na návštěvníky festivalu. Izraelci popsali útoky ozbrojenců Hamásu

Izraelci popisují, jak ozbrojenci Hamásu s automatickými zbraněmi v sobotu bez váhání útočili na obytné domy i na návštěvníky tanečního festivalu. Jedna žena poznamenala, že všude kolem ní umírali lidé.

Palestinci překročili plot na hranici mezi Gazou a Izraelem. Foto: ČTK/Profimedia

Masakr na festivalu

„Byli všude okolo a měli automatické zbraně,“ řekla o útočnících Gili Yoskovich, která se s dalšími stovkami lidí zúčastnila tanečního festivalu na jihu Izraele, nedaleko hranic Pásma Gázy.

Když se na místě v sobotu ráno začalo střílet, schovala se na louce pod stromem. „Viděla jsem, jak všude okolo umírají lidé. Byla jsem ticho. Nebrečela jsem, nedělala jsem nic,“ vylíčila pro BBC Yoskovich.

„Říkala jsem si: ‚OK, teďka umřu. Je to v pořádku, jen dýchej, zavři oči,‘“ pokračovala.

Útočníci pod okny

Pětatřicetiletý Amir Tibon se před útočníky skryl v protileteckém krytu ve svém domě, jakmile palestinští bojovníci dorazili do vesnice Nachal Oz, kde žije. S manželkou a dvěma dcerami se do krytu vydal poté, co z Gazy do Izraele začaly létat rakety.

Když však uslyšel střelbu, bylo mu jasné, že se děje něco, na co obyvatelé pohraniční zóny nejsou zvyklí. „Teroristé byli v kibucu (osada na izraelském venkově, pozn. red.) a v jistém momentu i před naším oknem,“ popsal situaci deníku New York Times.

V místní skupině v aplikaci WhatsApp údajně lidé psali, že ozbrojenci jsou v jejich domech a snaží se dostat do jejich úkrytů. „Slyšeli jsme, jak si povídají. Slyšeli jsme, jak běhají. Slyšeli jsme, jak střílejí na náš dům, do našich oken,“ řekl Tibon o útočnících.

Pomoc po hodinách

Tibonovi i Yoskovich po několika hodinách přišla na pomoc izraelská armáda.

Tibon uvedl, že společně s vojáky ho přišel vysvobodit i jeho otec, který si s sebou vzal vlastní pistoli a přesvědčil izraelské komando, aby ho do Nachal Ozu vzalo.

Asi hodinu poté, co se ve vesnici znovu ozvala střelba, někdo zaklepal na Tibonův protiletecký kryt. „A zaslechli jsme, jak můj otec říká: ‚Jsem tu,‘“ svěřil se. (BBC, NYT, ČTK, Denník N)