ANO chce hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě

Opoziční ANO v pátek navrhne Sněmovně schůzi k vyslovení nedůvěry vládě. Ta by mohla proběhnout další týden, předpokládá místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová z ANO.

Řekla to dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Poslanecký klub ANO má o věci debatovat v úterý. Vicepremiér a předseda Pirátů Ivan Bartoš označil návrh za legitimní, ale zbytečný s ohledem na koaliční většinu v dolní parlamentní komoře.

„Předpokládám, že to třeba podáme v pátek a bude to pak ten příští týden,“ uvedla dnes Dostálová k termínům. Přiznala, že ANO nemá zajištěnu politickou podporu pro to, aby vládu sesadila. Cílem ANO je podle Dostálové, aby se mimořádná schůze neuskutečnila ve čtvrtek, který je při schůzích Sněmovny vyhrazen interpelacím, tedy dotazům poslanců na členy vlády.

Bartoš v pořadu označil záměr ANO za legitimní krok, který opozice v polovině volebního období může udělat. Využívat vyslovení nedůvěry vládě k debatě o krocích kabinetu je ale podle Bartoše zbytečně silný nástroj.

Poslanci ANO už v týdnu sesbírali podpisy nutné pro vyvolání hlasování, považují za nepřijatelné, aby ministrem vnitra zůstal předseda STAN Vít Rakušan. Premiér Petr Fiala (ODS) se ho ale zastal a prezident Petr Pavel nemá informace, které by ho vedly ke změně postoje. Na konci září řekl, že nevidí důvod k diskusi o Rakušanově odvolání kvůli vlastnictví šifrovaného telefonu či o vyslovení nedůvěry vládě. (ČTK)