Netanjahu: Tato válka bude dlouhá a obtížná, ale zvítězíme

„Tato válka bude dlouhá a obtížná, ale zvítězíme,“ ohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Hamás podle něj zahájil brutální a zlou válku a chce všechny Izraelce zabít. „Je to nepřítel, který vraždí děti a matky v jejich domovech, v jejich postelích, nepřítel, který unáší staré, děti a mladé ženy,“ sdělil.

Netanjahu zároveň slíbil, že Izrael teroristy zničí, tak aby se podobné útoky už nikdy neopakovaly. „Všechna místa, kde je Hamás rozmístěn, kde se ukrývá a kde operuje, to hříšné město, proměníme v trosky,“ napsal Netanjahu na síť X.

This morning, on Shabbat and a holiday, Hamas invaded Israeli territory and murdered innocent citizens including children and the elderly. Hamas has started a brutal and evil war.

We will be victorious in this war despite an unbearable price. This is a very difficult day for all…

