Ministr Lipavský: Češi mezi oběťmi teroristického útoku na Izrael nejsou

Čeští občané podle posledních informací nejsou mezi oběťmi či zraněnými v Izraeli po dnešním útoku teroristů, oznámil večer ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) na sociální síti X.

Jeho úřadu se do databáze DROZD pro případnou pomoc českým občanům v zahraničí registrovalo k večeru 167 Čechů. Dopoledne jich podle české velvyslankyně v Izraeli Veroniky Kuchyňové Šmigolové byla padesátka, během dne jejich počet narůstal. V Izraeli je s cestovními kancelářemi podle jejich asociace zhruba 200 Čechů, kteří jsou v pořádku. Podle informací ministerstva zahraničí jsou v bezpečí i Češi, kteří jsou v této zemi po vlastní ose, uvedl odpoledne místopředseda asociace Jan Papež.

„Podle systému DROZD se aktuálně nachází v Izraeli 167 Čechů. Podle posledních informací by mezi oběťmi ani zraněnými neměli být Češi,“ uvedl Lipavský. Zopakoval doporučení svého úřadu, že Češi v Izraeli by neměli opouštět svá obydlí a měli by dbát pokynů místních bezpečnostních složek. „Průběžně komunikujeme s asociacemi cestovních kanceláří,“ podotkl ministr. Zároveň poděkoval kolegům na ministerstvu a velvyslanectví v Tel Avivu za jejich nasazení.

Ministerstvo doporučilo cestovatelům, aby se zaregistrovali před cestou do Izraele v systému DROZD, tedy v databázi Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí, a velvyslanectví v Tel Avivu kontaktovali v případě nouze. Ministerstvo i ambasáda doporučily lidem dbát zvýšené opatrnosti, respektovat pokyny bezpečnostních složek, vyhnout se zasaženým oblastem a sledovat místní média a izraelský národní portál pro mimořádné události.

Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake ČTK řekl, že ambasáda řešila dotazy občanů na to, co mají dělat. „Vyzýváme je, ať zůstanou doma, dbají instrukcí úřadů a sledují lety,“ uvedl mluvčí. Podle něj je možné, že se lety budou rušit nebo měnit. „V tuto chvíli žádné zrušené lety neevidujeme,“ reagovala na dotaz ČTK mluvčí pražského letiště Klára Divíšková. O zrušení letu podle ní rozhoduje dopravce. Nejbližší odlet do Tel Avivu z Prahy je plánovaný na dnešních 23:45, přílety pak na neděli, dodala.

Velvyslankyně v telefonickém rozhovoru pro Českou televizi potvrdila informace o tom, že pro izraelské síly byl útok překvapivý a že o něm neměly podrobnější informace. Pouze tušily, že radikální hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy, s podporou Íránu něco chystá. Proniknutím palestinských ozbrojenců přes bezpečnostní bariéry na území Izraele je nová fáze konfliktu, uvedla diplomatka. Útoky podle ní Izrael sjednotily, mohou vést k urychlení uzavření mírové smlouvy se Saúdskou Arábií.

Palestinští ozbrojenci ráno spustili rozsáhlý raketový a pozemní útok na Izrael. Jeho území zasáhly podle dosavadních informací minimálně stovky raket, což si podle posledních informací vyžádalo životy nejméně 150 Izraelců a přes 1100 zraněných. Izrael označil útok za vyhlášení války. Izraelská armáda v reakci na útoky radikálů zahájila letecké údery v Pásmu Gazy, při kterých zemřelo nejméně 198 lidí a dalších nejméně 1610 bylo zraněno.

Kvůli útoku bylo odloženo pondělní jednání českých a izraelských politiků v Praze, kam velvyslankyně v noci přijela. Do Izraele se vrátí nejbližším možným spojem, uvedla. (ČTK)