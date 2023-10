Lufthansa omezila dnešní lety do Izraele

Německá letecká společnost Lufthansa omezila dnes své lety do Izraele kvůli překvapivému útoku radikálního palestinského hnutí Hamás, uvedla agentura AFP s odvoláním na mluvčího aerolinek.

Německá společnost se „vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci v Tel Avivu“ rozhodla zachovat let (z Tel Avivu) do Frankfurtu a „všechny ostatní lety z a do Tel Avivu pro dnešek zrušila“, upřesnil mluvčí.

O rozhodnutí aerolinek informovala rovněž agentura DPA, která dodala, že na stránce frankfurtského letiště byly dva plánované sobotní odlety Lufthansy do Tel Avivu zobrazeny jako zrušené.

Palestinští ozbrojenci z Pásma Gazy zaútočili na Izrael tisíci raket. Do Izraele pronikla palestinská komanda. Útoky si vyžádaly desítky izraelských životů a stovky zraněných, objevily se také zprávy o únosech Izraelců. (ČTK)