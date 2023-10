Velvyslankyně: Češi mezi oběťmi teroristického útoku na Izrael zatím nejsou

Čeští občané v Izraeli, kteří se zaregistrovali do systému ministerstva zahraničí, by měli být v bezpečí. V rozhovoru pro ČT to řekla česká velvyslankyně v Izraeli Kuchyňová Šmigolová.

Mezi zraněnými a oběťmi útoku podle jejích dosavadních informací žádní čeští občané nejsou. Velvyslankyně dopoledne mluvila o padesátce registrovaných Čechů, ministerstvo jejich počet odpoledne zvýšilo na dvojnásobek. V bezpečí jsou podle ní i všichni pracovníci české ambasády. Mluvčí ministerstva Daniel Drake na dotaz ČTK sdělil, že česká ambasáda vyzvala Čechy v Izraeli, ať dbají instrukcí úřadů a v případě návratu sledují možné rušení letů. Letiště Václava Havla v Praze podle jeho mluvčí však zatím žádné zrušené lety neeviduje. (ČTK)