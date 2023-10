Palestinští ozbrojenci zahájili rozsáhlý útok na Izrael. Ten povolal rezervisty

Palestinští ozbrojenci z Pásma Gazy dnes ráno zahájili rozsáhlý a překvapivý útok na Izrael. Vypálili desítky raket, což si zatím vyžádalo jeden život a 15 zraněných, a zároveň do Izraele vyslali komanda, která se střetávají s policisty a vojáky.

Israelis across the country—on Shabbat and the holiday of Simchat Torah—woke up to sirens sounding and Hamas firing rockets at them from Gaza this morning.

We will defend ourselves. pic.twitter.com/S9GN8fld4Y

— Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023