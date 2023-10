Ze Španělska odstartovala raketa Miura 1 startupu PLD Space

Z jihozápadu Španělska v noci na dnešek odstartovala raketa Miura 1 španělského startupu PLD Space. Uvedla to dnes agentura Reuters, podle níž šlo o první start evropské rakety, za nímž stojí výhradně soukromá firma.

Podařený start z města Huelva přišel po dvojici odkladů v posledních měsících.

Raketa pojmenovaná po druhu býka je vysoká jako třípodlažní budova a může nést náklad o hmotnosti až 100 kilogramů. Zatím je suborbitální, což znamená, že nedosáhne oběžné dráhy, ale překoná hranici vesmíru nebo se k ní přiblíží.

Společnost PLD Space by v roce 2025 ráda otestovala větší raketu Miura 5, která má být 34 metrů dlouhá a schopná vynést náklad 500 kilogramů až na oběžnou dráhu.

V červenci do vesmíru naposledy odstartovala nosná raketa Ariane 5 evropské společnosti Arianespace. Rakety této generace po 27 letech nahradí nová verze Ariane 6, která ale odstartuje nejdříve příští rok. Do té doby nemá podle Reuters Evropa prakticky žádnou možnost, jak svépomocí dostat náklad do vesmíru. Navíc je kvůli ruské invazi na Ukrajinu přerušena spolupráce s Ruskem v této oblasti. (ČTK)