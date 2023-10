ČSA s flotilou dvou letadel slaví sto let od založení

Přesně před 100 lety vznikly Československé státní aerolinie, předchůdce současných Českých aerolinií. Společnost pod soukromým majitelem stále funguje, doplatila ale na problematickou transformaci i proměnu celého leteckého trhu.

Dopravní letoun Airbus A319 české letecké společnosti České aerolinie Foto: ČTK, Miloš Ruml

Československé státní aerolinie vznikly 6. října 1923 a řadí se tak mezi nejstarší stále fungující letecké společnosti v Evropě. První let se uskutečnil o několik týdnů později, 29. října 1923, kdy dopravce vyslal na linku mezi pražskými Kbely a Bratislavou letoun Aero A-14. Na první mezinárodní linku dopravce vyletěl až o sedm let později. Krátce před druhou světovou válkou začaly ČSA létat do Moskvy, Říma nebo Paříže.

Po válce tvořily flotilu Českých aerolinií především vyřazené vojenské stroje, a to jak americké, tak německé výroby. Po únoru 1948 ale své stroje Českým aeroliniím začaly dodávat Sověti. Již v roce 1957 začaly ČSA využívat proudová letadla, konkrétně Tupolev Tu-104. Proudový věk umožnil létat na dlouhé trasy, kromě cest do Moskvy nebo na Kubu to byly i linky na Blízký východ nebo Asie. Rovník letadlo ČSA poprvé překročilo v roce 1960 při letu do Jakarty.

Druhá polovina šedesátých let byla pro ČSA obdobím rozmachu, v roce 1965 čítala flotila společnosti 75 letadel, o dva roky později se ČSA zařadily mezi dopravce s milionem přepravených cestujících. S ohledem na velikost flotily může takové číslo dnešní optikou působit nepatřičně – české Smartwings se čtyřmi desítkami letadel loni přepravily 5,2 milionu cestujících.

I v době totality ČSA létaly do USA nebo Kanady, primárně se ale soustředily na východní trhy.

Začátek devadesátých let se nesl ve znaku investic do flotily, společnost koupila dálkové Airbusy A310, Boeingy 737 a turbovrtulové stroje ATR, právě kvůli velkým investicím se ale společnost dostala do ztráty. Podíl v ČSA v té době získala francouzská společnost Air France a další investoři, státu zůstala minorita. Air France ale nakonec z investice vycouvaly.

Navzdory nejisté situaci po událostech 11. září i v novém tisíciletí pokračovaly ČSA v investicích, symbolem expanze byl tehdejší ředitel Jaroslav Tvrdík. V době jeho vedení začala společnost nakupovat nová letadla, jejich kapacitu se ale dlouhodobě nedařilo plnit. ČSA začaly postupně generovat stále větší ztrátu, společnost musela propouštět a v době hospodářské krize se řešil i její možný prodej. V roce 2013 sice získala menšinový prodej v ČSA korejská Korean Air, ta ale o pět let později podíl prodala společnosti Smartwings. Ta získala i část vlastněnou českým státem.

Aktivita ČSA se výrazně utlumila v době covidové pandemie, kdy ČSA zrušily poslední dálkovou linku do Soulu a zbavily se téměř všech letadel, ve flotile zůstal jediný stroj. Na začátku roku 2021 na sebe společnost podala insolvenční návrh, ten vyvrcholil reorganizací.

V současnosti provozují ČSA dvě letadla Airbus A320, a to v rámci sítě Smartwings. Ta plánuje expanzi ČSA, ta ale bude menší než se původně očekávalo, v příštím roce by měly České aerolinie získat čtyři nová letadla Airbus A220. Aktuálně ČSA provozují tři linky – do Paříže, Madridu a Jerevanu.

Ačkoliv ČSA ve srovnání s dřívějšími lety fungují jen v omezeném režimu, patří mezi několik málo tradičních dopravců, kteří stále fungují. Jen ve Střední Evropě již dříve zkrachoval třeba maďarský Malév nebo slovinská Adria.

Plnohodnotnou přepravní síť má v regionu například polský LOT, s problémy se naopak nyní potýkají tradiční evropské společnosti jako je portugalský TAP nebo skandinávská společnost SAS. Kromě nízkonákladových dopravců evropský trh ovládá trojice leteckých konsorcií – Lufthansa, Air France-KLM a IAG (mateřská společnost British Airways a Iberie).