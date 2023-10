Lipavský ve Francii projednával bezpečnost či rozšíření EU

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) jednal s francouzskou ministryní zahraničí Catherine Colonnou o evropské bezpečnosti, migraci či rozšíření Evropské unie. Lipavský bilaterální setkání ocenil jako otevřené a přátelské.

Foto: Kristýna Lekešová, MZV ČR

„Našli jsme společné slovo na celou řadu témat, hlavně z hlediska bezpečnosti a ruské války proti Ukrajině,“ prohlásil Lipavský na tiskovém brífinku po jednání s francouzskou ministryní pro Evropu a zahraničí.

„Bavili jsme se i o migraci a budoucnosti Evropy jako takové, co dělat pro rozšíření (Evropské unie, pozn. red.), jakým způsobem podpořit rozšiřovací proces a co to bude znamenat pro vnitřní proměnu fungování Evropy,“ dodal Lipavský.