České stříbro, tedy design, který překračuje hranice republiky. Jak českou společnost změnilo 25 let s Designbokem?

Na co může být Česko hrdé a co nabízí světu? Designblok vyrostl a český design s ním. Letošní ročník Designbloku sebevědomě ukazuje, kam se za posledních pětadvacet let posunul nejen český design, ale také myšlení celé společnosti. V Praze probíhá až do neděle, na Pražském hradě až do 15. října.