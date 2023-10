Video dne: Taylor Swift na turné i v kinech

Do českých kin míří koncertní film Taylor Swift / The Eras Tour. Téměř tříhodinový záznam z aktuálního turné zpěvačky do českých kin distribuuje společnost Aerofilms.

Ve filmu zazní průřez všemi deseti alby zpěvačky ve více než čtyřiceti písních. Kromě oblíbených hitů bude koncert i velká vizuální podívaná, zpěvačka během něj vystřídá několik kostýmů a scén.

Více o aktuálním turné zpěvačky si přečtěte zde.

Film bude k vidění i ve formátu Imax a Dolby Atmos, a to v síti Cinema City, Cinestar, Premiere Cinemas a Golden Apple od 13. října do 5. listopadu 2023.