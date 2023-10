Trump chce osobně přijít do Kongresu a usmířit republikány

Donald Trump chce navštívit Kongres, kde má v úmyslu promluvit k rozhádaným republikánům a „sjednotit stranu“. Bylo by to poprvé od napadení Kapitolu v lednu 2021, co by exprezident budovu Sněmovny reprezentantů navštívil.

Někteří republikáni jej navrhli na předsedu. „Hodně lidí mi kvůli tomu volalo. Můžu jen říci, že udělám vše, co bude nejlepší pro zemi a stranu.“

Dříve také navrhl, že pomůže s výběrem předsedy. (Messenger, NBC)