Zdravotnické odborové organizace upozorňují na personální krizi

Zdravotnické odborové organizace i nadále upozorňují na personální krizi. Na tiskové konferenci představily svoje požadavky, mimo jiné upravit režim čtyřiadvacetihodinových směn a zrušit zákon, který zvyšuje objem přesčasové práce pro zdravotníky.

„Požadujeme upravit režim čtyřiadvacetihodinových směn a zrušit zákon, který zvyšuje objem přesčasové práce pro zdravotníky. Chceme nastavit přijatelné a dlouhodobě udržitelné pracovní podmínky. Požadujeme samostatným zákonem upravit odměňování zdravotníků a lékařů,‘‘ řekl předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel.

Podle odborů by se platy měly odvíjet od průměrné mzdy. „To znamená, že nástupní plat by byl momentálně šedesát tisíc korun měsíčně. U nejzkušenějších lékařů pak sto dvacet tisíc korun měsíčně,‘‘ zmínil Engel a dodal, že navázání platu na průměrnou mzdu by bylo praktické, protože by se nemuselo řešit každý rok.

Kritika komunikace vlády i Pavla

Odbory kritizovaly komunikaci ze strany vlády i prezidenta. „My jsme psali několik dopisů s našimi požadavky premiérovi Petru Fialovi, odpovědí je mlčení. Stejně tak nám neodepsal prezident Pavel, což považuji za zvláštní a v rozporu s tím, co sliboval,‘‘ řekl Engel.

Předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková upozornila, že nejde jen o Fakultní nemocnici Bulovka. „My dlouhodobě upozorňujeme, že se ten problém netýká jen Bulovky, ale my nevidíme žádnou snahu o řešení. Zarazilo nás, že ředitel Bulovky Kvaček chtěl krizovou situaci řešit tak, že externistům přidá peníze namísto svým zaměstnancům,‘‘ uvedla Žitníková.

Odbory upozorňovaly mimo jiné i na nedostatek sester, jejichž průměrný věk je relativně vysoký. Zmínily i potřebu udržet si mladé lékaře, aby neodcházeli do zahraničí, kde jsou pro ně výhodnější podmínky. „Do zahraničí odchází průměrně dvacet až pětadvacet procent absolventů. Navyšování počtu studentů na lékařských fakultách tedy není řešení, musíme pro ně vytvořit slušné podmínky, aby měli důvod tu zůstat,‘‘ řekl Engel.