Historik zřejmě našel definitivní důkaz o příslušnosti zesnulého nizozemského prince k NSDAP

Nizozemský historik Flip Maarschalkerweerd v nové knize tvrdí, že našel průkazku NSDAP zesnulého prince Bernharda Nizozemského (1911–2004). Příslušnost dědečka aktuálního krále Viléma Alexandra Nizozemského k nacistům byla sice všeobecně známá, až doposud ale chyběl důkaz. Princ to až do smrti popíral.

Princ Bernhard sice dříve potvrdil, že se na počátku třicátých let minulého století přidal do pobočky německé SS (patřil do německé královské rodiny) s tím, že to bylo nezbytné, aby se člověk neprojevoval jako odpůrce Adolfa Hitlera. V minulosti nalezenou kopii jeho průkazky NSDAP, která se objevila v devadesátých letech, označil za podvrh.

„Mohu prohlásit s rukou na Bibli: nikdy jsem nebyl nacista. Nikdy jsem neplatil za členství. Nikdy jsem neměl průkazku,“ řekl v několika rozhovorech před smrtí.

Historik tvrdí, že průkazku našel v princových privátních archivech po jeho smrti. (Deutsche Welle)