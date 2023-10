Ruské juniorské výběry smí v mezinárodním fotbale hrát jen jako „Ruská fotbalová unie“

Mezinárodní fotbalová federace FIFA podmínila návrat ruských týmů do světových soutěží používáním názvu „Ruská fotbalová unie“ namísto Ruska. FIFA stejně jako UEFA umožní opětovný start ruských reprezentačních výběrů do 17 let.

Dresy ukrajinské fotbalové reprezentace jsou vyzdobeny obrysem Ukrajiny včetně Krymu, který Rusko anektovalo. Foto: ČTK/AP

Národní týmy mužů i žen z Ruska do 17 let se v mezinárodním fotbale mohou představit jen bez využívání vlajky i hymny a musí hrát v neutrálních barvách. Včerejší rozhodnutí FIFA následuje postoj UEFA z minulého týdne.

Podle Unie evropských fotbalových asociací by děti neměly být trestány za činy, jejichž odpovědnost leží výhradně na dospělých. FIFA dále přislíbila, že žádné další ruské týmy do soutěží až do konce války nepustí.

Pozice fotbalových organizací jsou v rozporu s postojem Mezinárodního olympijského výboru, který návrat do soutěží doporučil pouze v případě neutrálních individuálních sportovců, nikoliv týmů se sídlem v Rusku ani reprezentačních výběrů.

Ukrajinský fotbalový svaz oficiálním dopisem vyzval organizace FIFA i UEFA, aby svá rozhodnutí v době pokračující války přehodnotily.

„Ačkoli plně podporujeme jakoukoli akci zaměřenou na pomoc dětem, toto rozhodnutí se zdá být slepé vůči utrpení ukrajinských dětí,“ stojí v prohlášení ukrajinského svazu, který proti ruským týmům odmítá nastupovat. Do bojkotu by se mohly zapojit i výběry Anglie, Dánska, Švédska, Polska či Norska. (Kyiv Independent, FIFA, Athletic)