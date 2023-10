Hudba Philipa Glasse naposledy zazní v pražské Arše

Ve čtvrtek 12. října v pražském divadle Archa vystoupí těleso Philip Glass Ensemble (PGE). Uskupení je složené z virtuózů, kteří jsou autorizovaní k interpretaci samotným Glassem. Ten už kvůli pokročilému věku nelétá do Evropy.

„V dnešních dnech Philip Glass Ensemble představuje nejautentičtější interpretační způsob mé hudby. Mám radost, že prosazují mou hudbu a posouvají ji dál. Představují jedinečný repertoár novým generacím,“ říká k vystoupení Philip Glass, který PGE založil v roce 1968 v New Yorku jako laboratoř pro své kompozice.

Účelem ansámblu bylo rozvíjet interpretační praxi, která by splnila nebývalé technické a umělecké nároky jeho skladeb. Průkopnictví tohoto přístupu ovlivnilo vývoj soudobé hudby a členové ansámblu zůstávají i dnes nenapodobitelnými interprety Glassova díla.

„Koncert Philip Glass Ensemble je příležitostí seznámit posluchače s Glassovým ranným orchestrálním dílem. Během koncertu zazní mimo jiné slavná skladba Music in Eight Parts, výběr opery Einstein on the Beach, snad nejvýznamnějšího divadelního díla druhé poloviny dvacátého století, které Glass vytvořil spolu s režisérem Robertem Wilsonem. Dále výběr hudby ke kultovnímu filmu Koyaanisqatsi a mnoho dalších děl,“ říká ředitel divadla Archa Ondřej Hrab.

V Divadle Archa letos probíhá poslední sezona, po ní sem přijde nový tým s novou koncepcí.