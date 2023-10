Podle prezidenta Petra Pavla debata o tom, jestli by Česko mělo jmenovat nového velvyslance v Rusku, zatím běží. „Mluvil jsem o tom (postu potenciálního budoucího českého velvyslance v Moskvě) předběžně s ministrem zahraničí. On mi slíbil, že mi k tomu dodá více podkladů, zatím jsem je nedostal,“ řekl ve Štrasburku Pavel

Pavel také popsal, že se při setkáni s Katerinou Šimáčkovou, která je nyní soudkyní Evropského soudu pro lidská práva, bavili i o soudním sporu s Lichtenštejnskem. „Myslím, že krok, který by teď měl nastat je v závislosti na informacích, které mi sdělil lichtenštejnský princ, se podívat na to, jestli dosavadní příběh soudního sporu je v souladu s tím, co on říkal, nebo jestli to, co od něj zaznělo, nahrává nějaké nové situaci, kterou bychom měli kultivované zužitkovat, a pokud nastane jakýkoliv prostor vyřešit tento spor mimosoudně, tak bychom touto cestou měli jít. Ale jednání (se zástupci vlády) v tomto směru ještě neproběhlo, takže nechci dělat žádné závěry,“ řekl na dotaz Deníku N Pavel.

